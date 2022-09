Roma, la lista Uefa per l’Europa League: c’è Zaniolo, assente Wijnaldum (Di venerdì 2 settembre 2022) La lista Uefa presentata dalla Roma verso l’Europa League 2022/2022. I giallorossi agli ordini di José Mourinho sfideranno Ludogorets, Real Betis Siviglia e Hjk Helsiniki nel gruppo C della competizione continentale; 20 atleti inseriti nella lista A, che raggruppa i più rilevanti protagonisti della compagine capitolina. Presente Nicolò Zaniolo, seppur attualmente alle prese con un problema fisico, mentre assente Georginio Wijnaldum, a sua volta frenato da un problema fisico, sebbene non di lieve entità. Di seguito tutti i protagonisti scelti dalla Roma per il suo percorso europeo dopo il trionfo in Conference League. Roma, lista Uefa (EUROPA ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) Lapresentata dallaverso2022/2022. I giallorossi agli ordini di José Mourinho sfideranno Ludogorets, Real Betis Siviglia e Hjk Helsiniki nel gruppo C della competizione continentale; 20 atleti inseriti nellaA, che raggruppa i più rilevanti protagonisti della compagine capitolina. Presente Nicolò, seppur attualmente alle prese con un problema fisico, mentreGeorginio, a sua volta frenato da un problema fisico, sebbene non di lieve entità. Di seguito tutti i protagonisti scelti dallaper il suo percorso europeo dopo il trionfo in Conference(EUROPA ...

