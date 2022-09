Roma, il clochard trovato morto a Castel Sant’Angelo era un killer (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, il clochard trovato morto era un killer. Aveva scontato 16 anni di carcere per un omicidio commesso nel 2004 Il clochard trovato senza vita nella mattinata del primo settembre a Roma, nei pressi di Castel Sant’Angelo era un killer. A fare la scoperta sono stati i carabinieri che hanno identificato l’uomo e ne hanno ricostruito la storia. L’uomo si chiamava Giorgio Arzuffi, aveva 70 anni ed era originario di Valbrembo, in provincia di Bergamo. Dalle indagini è emerso che l’uomo nel 2004 è stato condannato con rito abbreviato a 16 anni di carcere dal tribunale di Nuoro per l’omicidio di Giovanna Pelleu, una 83enne di Gavoi, che fu strangolata e poi gettata in un burrone. Leggi anche: ARGENTINA, LA ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 2 settembre 2022), ilera un. Aveva scontato 16 anni di carcere per un omicidio commesso nel 2004 Ilsenza vita nella mattinata del primo settembre a, nei pressi diera un. A fare la scoperta sono stati i carabinieri che hanno identificato l’uomo e ne hanno ricostruito la storia. L’uomo si chiamava Giorgio Arzuffi, aveva 70 anni ed era originario di Valbrembo, in provincia di Bergamo. Dalle indagini è emerso che l’uomo nel 2004 è stato condannato con rito abbreviato a 16 anni di carcere dal tribunale di Nuoro per l’omicidio di Giovanna Pelleu, una 83enne di Gavoi, che fu strangolata e poi gettata in un burrone. Leggi anche: ARGENTINA, LA ...

