Roma, escono per una passeggiata ma si perdono nel bosco: paura per due 80enni

escono per una passeggiata ma perdono l'orientamento: paura per due ottantenni nel comune di Canterano, a Roma. 

escono per una passeggiata e si perdono

I due anziani erano usciti questa mattina per fare due passi nel bosco di Pilato, all'altezza della cascata acqua viva. Gli 80enni però hanno perso l'orientamento e non sono più riusciti a ritrovare la strada per tornare a casa. 

Il soccorso

Dalle ore 14:15 la squadra VVF 14A e il Nucleo SAF sono intervenuti nel Comune di Canterano per soccorrere gli anziani. I due sono stati ritrovati grazie alle coordinate GPS.

