Roma, club soddisfatto per l’accordo raggiunto sul Fairplay finanziario (Di venerdì 2 settembre 2022) Filtra ottimismo nella Roma, dopo il Settlement Agreement raggiunto con la Uefa per via delle violazioni del Fairplay finanziario. Secondo le ultime indiscrezioni i Friedkin avrebbero giocato un ruolo fondamentale, nell’accordo con il massimo organo del calcio europeo. Addirittura già il giorno dei sorteggi di Europa League a Istanbul, il presidente statunitense Dan Friedkin stava già lavorando alla trattativa con la Uefa. Il risultato dell’accordo dunque prevede un piano di recupero quadriennale con 5 milioni di euro di multa, i quali saranno detratti dai guadagni della prossima edizione dell’Europa League. Questo permetterà alla Roma di provare a raggiungere l’equilibrio di bilancio, come dimostrato già in questa sessione di calciomercato chiusa in attivo. ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) Filtra ottimismo nella, dopo il Settlement Agreementcon la Uefa per via delle violazioni del. Secondo le ultime indiscrezioni i Friedkin avrebbero giocato un ruolo fondamentale, nelcon il massimo organo del calcio europeo. Addirittura già il giorno dei sorteggi di Europa League a Istanbul, il presidente statunitense Dan Friedkin stava già lavorando alla trattativa con la Uefa. Il risultato deldunque prevede un piano di recupero quadriennale con 5 milioni di euro di multa, i quali saranno detratti dai guadagni della prossima edizione dell’Europa League. Questo permetterà alladi provare a raggiungere l’equilibrio di bilancio, come dimostrato già in questa sessione di calciomercato chiusa in attivo. ...

