Roma, clochard trovato morto a Castel Sant’Angelo: era un assassino (Di venerdì 2 settembre 2022) Un passato da assassino, poi la vita dopo il carcere nell’Opera di San Giustino in via della Giustiniana a Roma. E la decisione, tre mesi fa, di allontanarsi da quel centro e di vivere in strada. Proprio lì dove ieri mattina, a Castel Sant’Angelo, è stato trovato senza vita dai turisti. Giorgio Arzuffi, questo il nome del clochard morto, aveva 70 anni e nel 2004 era finito su tutte le pagine dei giornali per aver ucciso, insieme alla compagna dell’epoca, un 83enne. Il passato da killer Giorgio Arzuffi nel 2004, insieme all’ex compagna, ha strangolato e poi gettato in un burrone Giovanna Pelleu, un’anziana di 83 anni. Il cadavere, che era stato mantenuto in casi per giorni, poi era stato gettato in una scarpata nella zona montana di Fonni, nel nuorese. Ed era stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 settembre 2022) Un passato da, poi la vita dopo il carcere nell’Opera di San Giustino in via della Giustiniana a. E la decisione, tre mesi fa, di allontanarsi da quel centro e di vivere in strada. Proprio lì dove ieri mattina, a, è statosenza vita dai turisti. Giorgio Arzuffi, questo il nome del, aveva 70 anni e nel 2004 era finito su tutte le pagine dei giornali per aver ucciso, insieme alla compagna dell’epoca, un 83enne. Il passato da killer Giorgio Arzuffi nel 2004, insieme all’ex compagna, ha strangolato e poi gettato in un burrone Giovanna Pelleu, un’anziana di 83 anni. Il cadavere, che era stato mantenuto in casi per giorni, poi era stato gettato in una scarpata nella zona montana di Fonni, nel nuorese. Ed era stato ...

