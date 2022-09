Risparmio Casa, ‘Prezzi Shock’ fino al 18 settembre: sfoglia il nuovo volantino (Di venerdì 2 settembre 2022) Il mese di settembre inizia all’insegna degli sconti per i clienti di Risparmio Casa con tante offerte in particolare, ma non solo, dedicate al ritorno a scuola. Sconti tuttavia anche sui prodotti per la Casa con tante promozioni dedicate. Ecco dunque i dettagli del nuovo volantino. Leggi anche: volantino Tuodì ‘Ti conviene sempre’: tutti i prodotti in offerta fino al 5 settembre 2022 nuovo volantino Risparmio Casa settembre 2022 Questi alcuni degli articoli in offerta. Omino Bianco lavatrice (52 lavaggi) a 2.99 euro, Coccolino 3 litri a 2.50 euro, Smac Express a 0.99 centesimi, tampone rapido Covid-19 a 2.99 euro, Colgate dentifricio a 0.59 euro, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 settembre 2022) Il mese diinizia all’insegna degli sconti per i clienti dicon tante offerte in particolare, ma non solo, dedicate al ritorno a scuola. Sconti tuttavia anche sui prodotti per lacon tante promozioni dedicate. Ecco dunque i dettagli del. Leggi anche:Tuodì ‘Ti conviene sempre’: tutti i prodotti in offertaal 520222022 Questi alcuni degli articoli in offerta. Omino Bianco lavatrice (52 lavaggi) a 2.99 euro, Coccolino 3 litri a 2.50 euro, Smac Express a 0.99 centesimi, tampone rapido Covid-19 a 2.99 euro, Colgate dentifricio a 0.59 euro, ...

_Nico_Piro_ : #1settembre in Germania è terminato ieri l'esperimento del biglietto universale per i trasporti pubblici a 9 euro c… - PensieroNo : RT @Margi625: Quindi se si passa al piano 2 risparmio energetico chi è autonomo si può trovare in casa i vigili che controllano? Siete pazzi - CorriereCitta : Risparmio Casa, ‘Prezzi Shock’ fino al 18 settembre: sfoglia il nuovo volantino - STnews365 : Juve, oltre 13 milioni risparmiati dalle cessioni di Arthur e Zakaria. In casa bianconera, occorre considerare il r… - Margi625 : @carmen19353421 @AlexBazzaro L hanno appena detto. Se si passa alla fase 2 del risparmio i vigili controlleranno ca… -