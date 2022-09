Rievocazione storica di Palmanova 2-4 settembre 2022

Leggi su udine20

(Di venerdì 2 settembre 2022) Un fine settimana per rivive la storia rinascimentale della Fortezza. Ritorna con la sua edizione rinascimentale completa, ladi Pamanova conla vita delle guarnigioni, gli addestramenti delle milizie, i duelli di cappa e spada, le tradizioni e i mestieri, la cucina, la sartoria, le musiche e le danze dell’epoca. Dal 2 al 4, grandi battaglie in campo aperto, accampamento delle milizie, osterie e mercato storico, musica e danze, laboratori, didattica, arti e mestieri antichi. Un fine settimana per rivivere, indietro nel tempo di 400 anni, lache fu, nell’Anno Domini 1615. È laitaliana con il più alto numero di partecipanti in abito storico, oltre ad attestarsi, in Europa, come l’evento ricostruttivo secentesco più ...