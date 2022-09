Riccardo Sinigallia | “Vi racconto la mia vita fatta tutta di musica e parole”

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 2 settembre 2022) di Monica De Santis Grande chiusura della sesta edizione di Frangenti – Cetara Arts festival 2022, sabato alle ore 22 presso Piazzetta Grotta, con l’esclusivo concerto del cantautore romanoche si esibirà in trio accompagnato da Laura Arzilli al basso e Francesco Valente alle percussioni. Il concerto è intitolato “A cuor leggero” dove non vengono presentate nuove canzoni, ma dove quelle già scritte tornano a farsi sentire e stabiliscono nuove relazioni con noi stessi e con gli altri. Come si è avvicinato alla, è figlio d’arte? “Mio padre suonava la chitarra e mi ha insegnato i primi accordi, mentre mia madre era una discografica.?Stranamente ho iniziato da subito a scrivere canzoni e non ho fatto la solita trafila di cover o imitazioni di band e cantanti americani o inglesi. Ho iniziato a scrivere da subito ...