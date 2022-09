Riapre dopo due anni il teatro di Uboldo, ma cerca volontari (Di venerdì 2 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il teatro San Pio – Sala della Comunità di Uboldo è alla ricerca di volontari per la ripartenza di questo settembre. Chiuso da febbraio 2020, è stato oggetto di importanti lavori (come la sostituzione dell’impianto anti-incendio di rilevazione dei fumi). Servono persone che si occupino di assistenza e presenza quando si proiettano i film, quando ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 2 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color IlSan Pio – Sala della Comunità diè alla ridiper la ripartenza di questo settembre. Chiuso da febbraio 2020, è stato oggetto di importanti lavori (come la sostituzione dell’impianto anti-incendio di rilevazione dei fumi). Servono persone che si occupino di assistenza e presenza quando si proiettano i film, quando ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

