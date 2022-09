Riaccredito e carta del docente che non funziona oggi 2 settembre

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 2 settembre 2022) Stiamo vivendo giorni in cui si parla tanto didel, trarelativo all’inizio del nuovo anno scolastico ed un servizio che nonad alcuni da questa mattina. Non ne parlavamo da anni sul nostro magazine, a dirla tutta, ma alla luce di specifiche segnalazioni che hanno preso piede venerdì mattina, è opportuno essere sul pezzo per il pubblico interessato. Sono frammentarie le notizie raccolte fino a questo momento, ma sufficienti per essere certi che qualche disservizio sia effettivamente in corso qui in Italia. Il punto della situazione su Quali sono le informazioni relative al tanto atteso ? Come tutti sanno, il credito accumulato in precedenza andava consumato entro e non oltre il 31 agosto. Amara constatazione per tante persone che evidentemente hanno sottovalutato questo ...