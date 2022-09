Renato Pozzetto | vi ricordate di sua moglie Brunella? La sua scomparsa lo ha distrutto

(Di venerdì 2 settembre 2022)racconta ancora oggi del grande amore che lo lega allaGubler. L'attore non ha mai tralasciato quanto sia stato importante poter contare sul supporto della compagna di vita. La storia tra lui èè durata 50 anni. Ecco chi era ladiè uno degli attori più amati dal pubblico italiano. L'attore è un volto noto sin dagli anni Settanta, periodo in cui ha debuttato in tv. Dopo aver impersonato a lungo degli sketch di cabaret, è diventato volto della tv partecipando a diversi programmi televisivi. Successivamente,si è dato anche al cinema ricevendo importanti premi. È stato destinatario di un ...

F84Mauro : @gippu1 Quando Renato Pozzetto, dalla cabina telefonica, chiama a casa del cugino Severino Cicerchia (detto lo Scor… - ACKant : @Link4Universe Renato Pozzetto - peppe62291259 : Del Debbio è un ragazzo di campagna,praticamente è Renato Pozzetto.???? #DrittoeRovescio - Pado02 : Io: 'Quel tipo sembra Renato pozzetto' Ila: 'Chi è Renato Pozzetto?' *Le faccio vedere una sua foto* Sempre Ila:'Ah… - Archie1064 : Anche Renato Pozzetto è sul social dei video. TikTaak. #CazzatArchie -

Lavora con grandi nomi della televisione italiana; uno di essi è, con il quale ritorna al cinema nel 1991 con il film Piedipiatti . Durante gli anni duemila Montesano prende parte a ...... protagonista delle rappresentazioni più iconiche dello stile italiano nel mondo, la Vespa è entrata nella cultura pop italiana anche al fianco di attori amatissimi dal pubblico come, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Vespa Piaggio è un’icona che ha attraversato la storia del Paese: dai musei alle strade di campagna, dal grande cinema fino ai Mondiali dell’82 ...