Regionali Sicilia, una campagna elettorale dimessa. Di Paola (M5s): "Ci sono altri candidati? Se sì, non si sentono" (Di venerdì 2 settembre 2022) "Quali altri candidati? Se ci sono, non si sentono", con questa provocazione Nuccio Di Paola apre ufficialmente la campagna elettorale del M5s. Parte da Palazzo dei Normanni, sede dell'Assemblea regionale, dove ha tenuto una conferenza stampa la mattina, poi nel pomeriggio un incontro con Confindustria, a seguire con i Navigator, infine una passeggiata nel centro storico, cuore della movida: "sono anche su Tik Tok ma i ragazzi bisogna incontrarli per strada", indica Di Paola. Così inizia la corsa alla conquista della regione dopo la rottura improvvisa dell'alleanza col Pd e con il resto della sinistra che aveva perfino portato al voto anzitempo – il 23 luglio – per le primarie, una prima assoluta di una consultazione tra gli iscritti ...

