Regina Elisabetta, Carlo pronto a prendere il suo posto: cosa farà nel ruolo di reggente (Di venerdì 2 settembre 2022) Secondo le ultime indiscrezioni, le condizioni di salute della Regina Elisabetta le impediranno questo autunno di assolvere a tutti i suoi doveri; per questo il Principe Carlo potrebbe prendere a breve il ruolo di reggente. L'erede al trono presiederà a diversi impegni pubblici al suo posto nelle prossime settimane, come accaduto prima dell'estate, e potrebbe sostituirla persino, per la prima volta, negli incontri con il Primo Ministro. La Regina Elisabetta cambia il protocollo per il Primo Ministro Non ci sono notizie ufficiali sulla salute della Regina Elisabetta II, 96 anni, che non è ancora tornata a Londra dopo le tradizionali vacanze estive a Balmoral, in Scozia, ma proprio questa inconsuetudine ...

