Record di visitatori nel mese di agosto: oltre 102mila persone alla Reggia di Caserta

Caserta – oltre 102mila visitatori nel mese di agosto. Record di ingressi per la Reggia di Caserta. Il Complesso vanvitelliano ha registrato per il mese appena concluso il più grande flusso di visitatori dal 2014, anno di istituzione del Museo Autonomo. Il grande consenso riscontrato per le due mostre in corso "Frammenti di Paradiso – Giardini nel tempo alla Reggia di Caserta" e "Il Piccolo Principe – Giuseppe Sanmartino alla Reggia di Caserta", le iniziative proposte e l'attività di promozione del Museo incrementata in questi anni anche all'estero hanno fatto sì che ad agosto 2022 ci siano stati

