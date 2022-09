Real Madrid | la barriera tecnologica per i calci di punizione | VIDEO

ElQuintoGrande : W.C.L., 2ª Ronda fase previa: Rosenborg-Real Madrid - corradosignore : @AntoVitiello Scelte molto discutibili Valorizzare in Champions un giocatore del Real Madrid e non uno tuo Adlí è sbagliato - UTDissaa : @RonaIdoProp -Real Madrid -PSG - yoliebes : Curiosità sulla #ChampionsLeague 2022/23: Il Real Madrid detiene il record di presenze consecutive in Champion's L… - angeldose1212 : RT @marca: ? Ancelotti VS Pellegrini, duelo de ganadores -

Commenta per primo Dopo la chiusura del mercato, l'allenatore delCarlo Ancelotti ha fatto un bilancio degli affari dei Blancos: 'In estate abbiamo valutato solo le cessioni di Casemiro e Asensio . Marco lo conosciamo ed è felice di rimanere'.Però, Marcelo non è più quello straripante e decisivo dele bisogna tenerne conto per valutare un suo eventuale approdo in Italia. Staremo a vedere, ma intanto dobbiamo riportarvi l'esito ...Calciomercato, tutti gli affari della Liga spagnola in questa estate 2022: il Real Madrid, campione d’Europa, punta sul giovane Tchouameni per rinnovare il centrocampo, e puntella la difesa con ...Benzema, Kroos e Modric sono in scadenza di contratto al Real Madrid: nonostante ciò Ancelotti si dice per nulla preoccupato ...