Real Madrid, Ancelotti: “Premier il miglior campionato al mondo, c’è uno strapotere economico incredibile” (Di venerdì 2 settembre 2022) Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha parlato dello strapotere economico della Premier League, ancora una volta dimostrato nel corso della sessione di mercato estiva appena conclusa. Queste le parole dell’allenatore italiano: “Non ho idea di quando finirà questo strapotere, l’obbiettivo di tutti i campionati è quello di avvicinarsi. La Premier ha fatto tanta strada con la vendita dei diritti tv, poi c’è sempre un bel clima negli stadi sempre pieni”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) Il tecnico del, Carlo, ha parlato dellodellaLeague, ancora una volta dimostrato nel corso della sessione di mercato estiva appena conclusa. Queste le parole dell’allenatore italiano: “Non ho idea di quando finirà questo, l’obbiettivo di tutti i campionati è quello di avvicinarsi. Laha fatto tanta strada con la vendita dei diritti tv, poi c’è sempre un bel clima negli stadi sempre pieni”. SportFace.

Macri13 : RT @clvolda: Pauseresultater til kamp 3: A: Napoli - Juventus (1-1) B: AC Milan - Real Madrid (1-1) C: Barcelona - Manchester C (0-1) D: At… - clvolda : Pauseresultater til kamp 3: A: Napoli - Juventus (1-1) B: AC Milan - Real Madrid (1-1) C: Barcelona - Manchester C… - PSGRelay : RT @MarNelant: Immagino che le restrizioni siano previste anche per il #PSG, il #ManCity, il Real Madrid e il Barcellona, vero? Ricorso sub… - calcioincosimo : A parte le squadre inglesi, in top 10 ci sono le solite note degli altri campionati: Barça, PSG e Bayern Monaco. Il… - MarNelant : Immagino che le restrizioni siano previste anche per il #PSG, il #ManCity, il Real Madrid e il Barcellona, vero? Ri… -