Ragazza molestata durante il concerto di Cristina D'Avena: uomo di 66 anni bloccato e denunciato (Di venerdì 2 settembre 2022) Molestie sessuali e paura per una Ragazza al concerto di Cristina D'Avena . Accade a Ladispoli , sul litorale romano, dove una Ragazza che si stava godendo il concerto della cantante idolo dei bambini ...

leggoit : Ragazza molestata durante il #concerto di #cristina d'avena: uomo di 66 anni bloccato e denunciato - meoverparty : Il mio insegnante di educazione fisica ha attirato un'alunna nello stanzino dei prof in palestra (quando non c'era… - costa_lucry : inizialmente mi sono chiesta perché (forse per uno sciopero) invece no, il controllore mi ha spostato di carrozza p… - SandraE82526551 : RT @Manfred43109337: @fratotolo2 'Molestata una ragazza... ' Ormai ti lasciano un indizio e poi devi fare tu l'indagine per capire che minc… - Manfred43109337 : @fratotolo2 'Molestata una ragazza... ' Ormai ti lasciano un indizio e poi devi fare tu l'indagine per capire che minchia e' successo. -