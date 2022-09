Rachele Scarpa, chi è la più giovane capolista candidata con il Pd: imbarazzo per le sue dichiarazioni sul tema del lavoro sui social (Di venerdì 2 settembre 2022) Rachele Scarpa è la giovane capolista candidata in vista delle elezioni del 25 settembre con il Partito Democratico nella Regione Veneto. Nelle ultime ore, è stato ripescato un suo vecchio filmato in cui condivideva riflessioni sul tema del lavoro che oggi stanno facendo discutere. Rachele Scarpa, chi è la più giovane capolista candidata con il Pd Rachele Scarpa ha 25 anni ed è la più giovane capolista del Partito Democratico per la Regione Veneto. Nata a Monigo, in provincia Treviso, nel 1997, da giovanissima ha iniziato ad interessarsi di politica mentre attualmente sta frequentando il corso di laurea magistrale in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 2 settembre 2022)è lain vista delle elezioni del 25 settembre con il Partito Democratico nella Regione Veneto. Nelle ultime ore, è stato ripescato un suo vecchio filmato in cui condivideva riflessioni suldelche oggi stanno facendo discutere., chi è la piùcon il Pdha 25 anni ed è la piùdel Partito Democratico per la Regione Veneto. Nata a Monigo, in provincia Treviso, nel 1997, da giovanissima ha iniziato ad interessarsi di politica mentre attualmente sta frequentando il corso di laurea magistrale in ...

