Quando arriveranno, dove alloggeranno, cosa faranno i Duchi del Sussex. Ma, soprattutto, incontreranno la regina? (Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo tre mesi di assenza, i Sussex rimettono piede nel Regno Unito. In agenda convegni ed eventi vari, uno anche in Germania, in cui i due terranno vari speech. Resta il dubbio se la coppia incontrerà la regina…(foto: AP) Attenzione, stiamo tornando. Non l’hanno detto ma, forse, l’hanno pensato Meghan Markle e il principe Harry, tra pochi giorni di nuovo in Europa. Dopo tre mesi di assenza i Sussex rimettono piede nel Vecchio Continente, Regno Unito compreso. A una manciata di giorni di distanza dall’intervista della Duchessa a The Cut, nella quale non sono mancate un po’ di frecciatine alla Royal Family. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU MEGHAN MARKLE Meghan ed Harry a giugno, Quando sono tornati in UK per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta (foto: AP) I Sussex in Europa: ... Leggi su amica (Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo tre mesi di assenza, irimettono piede nel Regno Unito. In agenda convegni ed eventi vari, uno anche in Germania, in cui i due terranno vari speech. Resta il dubbio se la coppia incontrerà la…(foto: AP) Attenzione, stiamo tornando. Non l’hanno detto ma, forse, l’hanno pensato Meghan Markle e il principe Harry, tra pochi giorni di nuovo in Europa. Dopo tre mesi di assenza irimettono piede nel Vecchio Continente, Regno Unito compreso. A una manciata di giorni di distanza dall’intervista della Duchessa a The Cut, nella quale non sono mancate un po’ di frecciatine alla Royal Family. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU MEGHAN MARKLE Meghan ed Harry a giugno,sono tornati in UK per il Giubileo di Platino dellaElisabetta (foto: AP) Iin Europa: ...

