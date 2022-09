Qualificazioni Mondiali femminili 2023, l’Italia travolge la Moldavia: 8-0, poker Caruso (Di venerdì 2 settembre 2022) Buona la prima. Le azzurre di Bertolini battono 8-0 la Moldavia a Chisinau e vincono la prima delle due gare decisive per la qualificazione al prossimo Mondiale. l’Italia sale a quota 24 punti e consolida il primo posto del girone G. Non c’è storia allo Sheriff Stadion. Al 26? la rete del vantaggio porta la firma di Manuela Giugliano che in area si coordina e di controbalzo lascia partire un destro che non lascia chance a Munteanu. Al 32? il raddoppio, con un’altra romanista. Stavolta è Giacinti che sfrutta una precedente parata dell’estremo difensore per depositare in rete. Al 38? il tris sugli sviluppi di un calcio piazzato: Girelli di testa colpisce il palo, Caruso da due passi non sbaglia. Nella ripresa il copione non cambia con Giuliani spettatrice non pagante. Si scalda Bonfantini che ad inizio ripresa sfiora il gol con un tiro ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) Buona la prima. Le azzurre di Bertolini battono 8-0 laa Chisinau e vincono la prima delle due gare decisive per la qualificazione al prossimo Mondiale.sale a quota 24 punti e consolida il primo posto del girone G. Non c’è storia allo Sheriff Stadion. Al 26? la rete del vantaggio porta la firma di Manuela Giugliano che in area si coordina e di controbalzo lascia partire un destro che non lascia chance a Munteanu. Al 32? il raddoppio, con un’altra romanista. Stavolta è Giacinti che sfrutta una precedente parata dell’estremo difensore per depositare in rete. Al 38? il tris sugli sviluppi di un calcio piazzato: Girelli di testa colpisce il palo,da due passi non sbaglia. Nella ripresa il copione non cambia con Giuliani spettatrice non pagante. Si scalda Bonfantini che ad inizio ripresa sfiora il gol con un tiro ...

AzzurreFIGC : Le 1?1? #Azzurre scelte dalla Ct Milena #Bertolini! ???? #MoldovaItalia ???? ?? 17.30 ??? Stadionul Zimbru, #Chisinau… - Eurosport_IT : LE AZZURRE DILAGANO ?????? Troppa Italia per la Moldova che vince a Chisinau e si conferma in testa al Gruppo G delle… - sportface2016 : Qualificazioni Mondiali femminili, le azzurre tralvolgono la Moldavia 8-0: poker di Caruso - pazzamentejuve : completamente rimosso che oggi c’era l’Italia femminile?? (qualificazioni mondiali, penultima gara) Stanno vincendo… - venti4ore : Qualificazioni mondiali. Grande Italia, conduce per 3-0 sullo Moldova dopo 45' e..vede i mondiali -