Psg, Galtier: 'Navas? Giocherà qualche partita, come tutti i dodicesimi. La gerarchia resta così' (Di venerdì 2 settembre 2022) Christophe Galtier, tecnico del Psg, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del mercato appena concluso e dei prossimi impegni... Leggi su calciomercato (Di venerdì 2 settembre 2022) Christophe, tecnico del Psg, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del mercato appena concluso e dei prossimi impegni...

GiovaAlbanese : #Galtier in conferenza stampa: «#Paredes non sarà nel gruppo per la partita di domani, ha trovato l’accordo con la … - MarcoGuidi13 : UPDATE #Paredes non convocato per la trasferta di Tolosa del #Psg. #Galtier spiega che potrebbe presto andarsene.… - GoalItalia : ?? “La Juventus è un grande club europeo, abituato a questa competizione” Galtier, allenatore del PSG, teme i bianc… - sportli26181512 : Psg, Galtier: 'Navas? Giocherà qualche partita, come tutti i dodicesimi. La gerarchia resta così': Christophe Galti… - cn1926it : #Psg, #Galtier su #Navas: “Sarà il secondo portiere, le gerarchie non cambiano” -