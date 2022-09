Prosegue l’ispezione dell’Aiea a Zaporizhzhia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 2 settembre 2022)nella centrale nucleare didel team di esperti dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica delle Nazioni Unite. Gli ispettoriresteranno nell’impianto ucraino, dall’inizio del conflitto occupato dai russi, fino al 4 o 5 settembre per valutare la situazione. Gli ispettoriresteranno fino al 4 o 5 settembre nella centrale nucleare ucraina diAd annunciarlo, oggi, è stato il direttore generale dell’Agenzia Onu, Rafael Grossi, ribadendo che l’integrità dell’impianto “è stata violata più volte” ma non può ancora valutare “se accidentalmente o deliberatamente”. Grossi ha affermato, inoltre, che durante la sua visita alla centrale diha potuto ispezionare l’intera struttura, compresi i ...