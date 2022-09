Primo trapianto di utero in Italia, nata una bambina a Catania: è il sesto caso al mondo (Di venerdì 2 settembre 2022) È nata la figlia della donna che ha ricevuto il Primo trapianto di utero mai realizzato in Italia. Si tratta del sesto caso al mondo, e il Primo in Italia, di una gravidanza portata a termine dopo un trapianto da una donatrice deceduta. La neonata, che pesa 1,7 chili, è nata prematura alla 34esima settimana di gravidanza dopo che la madre è stata sottoposta a parto cesareo, per attacchi febbrili da positività a Covid-19. Il nome della piccola è Alessandra, lo stesso della donna che ha donato l’utero. La madre, ancora ricoverata in terapia intensiva, finora ha potuto vedere la bambina solamente in foto. Quando il marito le ha mostrato ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 settembre 2022) Èla figlia della donna che ha ricevuto ildimai realizzato in. Si tratta delal, e ilin, di una gravidanza portata a termine dopo unda una donatrice deceduta. La neo, che pesa 1,7 chili, èprematura alla 34esima settimana di gravidanza dopo che la madre è stata sottoposta a parto cesareo, per attacchi febbrili da positività a Covid-19. Il nome della piccola è Alessandra, lo stesso della donna che ha donato l’. La madre, ancora ricoverata in terapia intensiva, finora ha potuto vedere lasolamente in foto. Quando il marito le ha mostrato ...

Agenzia_Ansa : Primo trapianto di utero in Italia, è nata una bambina a Catania, la donatrice è una donna deceduta. È il sesto cas… - RaiNews : 'Una gravidanza con esito positivo a soli due anni dal primo trapianto è un successo scientifico per la Rete trapia… - MediasetTgcom24 : Primo trapianto di utero eseguito in Italia: nata una bimba a Catania #catania #trapianto - GDS_it : L’ha potuta vedere solo in foto, perché ancora ricoverata in Terapia intensiva, ma quando il marito le ha mostrato… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: La mamma di Alessandra, la bimba nata dopo il primo trapianto di utero in Italia: 'Sono in ripre… -

Catania, nata una bimba dal primo trapianto di utero in Italia È nata all'Ospedale Cannizzaro di Catania Alessandra, figlia della donna che ha ricevuto il primo trapianto di utero realizzato in Italia. Si tratta della prima nascita di questo tipo nel nostro Paese e del sesto caso al mondo di gravidanza portata a termine con successo dopo un trapianto di ... Primo trapianto di utero in Italia: ecco il sesto neonato a livello mondiale Primo trapianto di utero in Italia: ecco il sesto neonato a livello... Approfondimenti Cronaca Primo trapianto di utero in Italia: ecco il sesto neonato a livello mondiale Di La Redazione - 2 ... Primo trapianto di utero in Italia, donna operata diventa mamma/ Sesto caso al mondo Primo trapianto di utero in Italia: la donna che lo ha subito ha dato alla luce una bambina, è il sesto caso registrato nel mondo ... Nata dopo trapianto utero, prof. Veroux: "Emozione infinita" E' nata, all'ospedale Cannizzaro di Catania, Alessandra, figlia della donna che ha ricevuto il primo trapianto di utero realizzato in Italia. È nata all'Ospedale Cannizzaro di Catania Alessandra, figlia della donna che ha ricevuto ildi utero realizzato in Italia. Si tratta della prima nascita di questo tipo nel nostro Paese e del sesto caso al mondo di gravidanza portata a termine con successo dopo undi ...di utero in Italia: ecco il sesto neonato a livello... Approfondimenti Cronacadi utero in Italia: ecco il sesto neonato a livello mondiale Di La Redazione - 2 ...Primo trapianto di utero in Italia: la donna che lo ha subito ha dato alla luce una bambina, è il sesto caso registrato nel mondo ...E' nata, all'ospedale Cannizzaro di Catania, Alessandra, figlia della donna che ha ricevuto il primo trapianto di utero realizzato in Italia.