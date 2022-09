Primo trapianto di utero in Italia: ecco il sesto neonato a livello mondiale (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set – Il Primo trapianto di utero avvenuto in Italia genera il suo Primo figlio: avviene a Catania, come riporta l’Ansa, e segna la storia della medicina nel nostro Paese. Primo trapianto di utero in Italia (e Primo nato) L’ospedale è il Cannizzaro di Catania. Alessandra, la bimba, è di una donna che ha ricevuto il Primo trapianto di utero in Italia. Si racconta quasi in modo semplice, in realtà è qualcosa di enorme. Certo, non un primato assoluto, visto che si tratta del sesto caso al mondo di gravidanza portata a termine con successo dopo un trapianto di utero. Ovviamente, da donatrice ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set – Ildiavvenuto ingenera il suofiglio: avviene a Catania, come riporta l’Ansa, e segna la storia della medicina nel nostro Paese.diin(enato) L’ospedale è il Cannizzaro di Catania. Alessandra, la bimba, è di una donna che ha ricevuto ildiin. Si racconta quasi in modo semplice, in realtà è qualcosa di enorme. Certo, non un primato assoluto, visto che si tratta delcaso al mondo di gravidanza portata a termine con successo dopo undi. Ovviamente, da donatrice ...

Primo trapianto di utero in Italia, è nata una bambina a Catania È nata, all'ospedale Cannizzaro di Catania, Alessandra, figlia della donna che ha ricevuto il primo trapianto di utero realizzato in Italia. E' il primo parto di questo tipo nel nostro Paese e il sesto caso al mondo di gravidanza portata a termine con successo dopo un trapianto da donatrice ...