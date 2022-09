Primo trapianto di utero in Italia: è nata una bambina a Catania. Sesto caso al mondo (Di venerdì 2 settembre 2022) È nata, all'ospedale Cannizzaro di Catania, Alessandra, figlia della donna che ha ricevuto il Primo trapianto di utero realizzato in Italia. E' il Primo parto di questo tipo nel territorio nazionale e il Sesto caso al mondo di gravidanza portata a termine con successo dopo un trapianto da donatrice deceduta L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 2 settembre 2022) È, all'ospedale Cannizzaro di, Alessandra, figlia della donna che ha ricevuto ildirealizzato in. E' ilparto di questo tipo nel territorio nazionale e ilaldi gravidanza portata a termine con successo dopo unda donatrice deceduta L'articolo proviene da Firenze Post.

