Primo premio per Kvaratskhelia: votato miglior calciatore AIC del mese d’agosto (Di venerdì 2 settembre 2022) Primo premio in Italia per Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno offensivo georgiano del Napoli ha vinto il premio AIC di calciatore del mese d’agosto. Il portale Ultimo Uomo lo ha annunciato sui propri canali social: “I suoi colleghi iscritti all’AIC lo hanno votato come Giocatore del mese delle tre giornate giocate interamente ad agosto (la votazione è stata fatta prima della partita con il Lecce), con il 67% delle preferenze rispetto a Sergej Milinkovic-Savic (autore di una partita fenomenale con l’Inter), Kalulu (anche lui in grande forma) e un’altra bella sorpresa del campionato, Nemanja Radonjic”. Per tutti gli addetti ai lavori, il talentuoso classe 2001 ex Dinamo Batumi e Rubin Kazan è tra i migliori acquisti del ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 2 settembre 2022)in Italia per Khvicha. L’esterno offensivo georgiano del Napoli ha vinto ilAIC didel. Il portale Ultimo Uomo lo ha annunciato sui propri canali social: “I suoi colleghi iscritti all’AIC lo hannocome Giocatore deldelle tre giornate giocate interamente ad agosto (la votazione è stata fatta prima della partita con il Lecce), con il 67% delle preferenze rispetto a Sergej Milinkovic-Savic (autore di una partita fenomenale con l’Inter), Kalulu (anche lui in grande forma) e un’altra bella sorpresa del campionato, Nemanja Radonjic”. Per tutti gli addetti ai lavori, il talentuoso classe 2001 ex Dinamo Batumi e Rubin Kazan è tra ii acquisti del ...

