Prima la lite con il vicino poi incendia la casa: paura nel casertano (Di venerdì 2 settembre 2022) Prima la lite con il vicino, poi l'incendio in casa. paura nel pomeriggio di ieri a Cervinia, in provincia di Caserta. Un uomo di 51 anni, dopo diverse ore di battibecco con il suo vicino di casa, ha dato fuoco alla sua casa e si è dato alla fuga. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

