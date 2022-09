Pressing della Juventus ma non basta: c’è il rifiuto (Di venerdì 2 settembre 2022) Pressing inefficace della Juventus in ambito di calciomercato su un calciatore in forza alla squadra rivale: rifiuto netto al club bianconero Il rush finale di calciomercato della Juventus è stato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 2 settembre 2022)inefficacein ambito di calciomercato su un calciatore in forza alla squadra rivale:netto al club bianconero Il rush finale di calciomercatoè stato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

SkyTG24 : L’accordo sul petrolio al G7, il pressing per il tetto al prezzo del gas, il Conte “progressista” e l’orizzonte del… - FedericoSaltato : Io ho un sogno per domani, vincerla 1-0 con un “regalino/aiutino” della difesa dell’Inter causato dal pressing nel… - a_g_giuli : RT @vitale_f: L’accordo sul petrolio al G7, il pressing per il tetto al prezzo del gas, il Conte “progressista” e l’orizzonte della sinistr… - robpall : RT @vitale_f: L’accordo sul petrolio al G7, il pressing per il tetto al prezzo del gas, il Conte “progressista” e l’orizzonte della sinistr… - SkyTG24 : RT @vitale_f: L’accordo sul petrolio al G7, il pressing per il tetto al prezzo del gas, il Conte “progressista” e l’orizzonte della sinistr… -