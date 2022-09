Premier League, spese folli per un club: acquistati 21 giocatori! (Di venerdì 2 settembre 2022) La Premier League ha dimostrato ancora una volta di essere un campionato fuori dal mondo per spese e competitività. Quest’anno ce lo ricorda il Nottingham Forest, squadra neopromossa che si è fatta notare come reginetta del mercato. La storica società inglese, vincitrice di un campionato inglese e di due Champions League sotto la guida di Brian Clough, ha speso addirittura 160 milioni di euro in questa sessione di calciomercato. In pochi mesi il club vestito di Garibaldi Red ha rivoluzionato completamente la sua squadra. FOTO: Getty – Nottingham Forest-manager-Cooper Il record sta proprio nel numero di giocatori acquistati: ben ventuno. Nessuna squadra inglese aveva mai cambiato tanto in una singola sessione, mantenendo una media di un acquisto ogni quattro giorni. La ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 2 settembre 2022) Laha dimostrato ancora una volta di essere un campionato fuori dal mondo pere competitività. Quest’anno ce lo ricorda il Nottingham Forest, squadra neopromossa che si è fatta notare come reginetta del mercato. La storica società inglese, vincitrice di un campionato inglese e di due Championssotto la guida di Brian Clough, ha speso addirittura 160 milioni di euro in questa sessione di calciomercato. In pochi mesi ilvestito di Garibaldi Red ha rivoluzionato completamente la sua squadra. FOTO: Getty – Nottingham Forest-manager-Cooper Il record sta proprio nel numero di giocatori: ben ventuno. Nessuna squadra inglese aveva mai cambiato tanto in una singola sessione, mantenendo una media di un acquisto ogni quattro giorni. La ...

