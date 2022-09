Povertà | Bruno Banco Alimentare | Rischio oltre mezzo mln di nuovi poveri a fine 2022

Leggi su iltempo

(Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Labitalia) - "A marzo avevamo fatto un'osservazione: a fronte del 6,6% del Pil inon erano diminuiti in Italia. Erano sempre 5,6 milioni, cresciuti di un milione nel corso della pandemia ed erano rimasti tali. Questo perché l'alta inflazione aveva impedito a 350mila persone di risalirela soglia. E le persone aiutate, che si rivolgono agli enti caritativi sono ormai 1 mln e 700 mila. Già dai primi mesi di quest'anno questo numero stava crescendo, e la nostra previsione, considerando anche l'inflazione in crescita, era di ritrovarci con almeno il 10% disui 5,6 mln già presenti. Speriamo tanto di sbagliarle queste previsioni, ma non siamo ottimisti su questo autunno". E' l'allarme che lancia, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Giovanni, presidente di ...