Pomezia | Giancarlo Dionisi è il nuovo Commissario Straordinario della città

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 2 settembre 2022) L’Amministrazione Zuccalà è caduta. Si è insediato nel pomeriggio di oggi venerdì 2 settembre presso il palazzo municipale di Piazza Indipendenza ilprefettizio, dottor. Leggi anche:, caduta dell’Amministrazione Zuccalà: le reazioni dei partiti politicialla guidaViceprefetto, attualmente Capo di Gabinetto del Dipartimento per l’Amministrazione Generale e per le Politiche del Personale del Ministero dell’Interno, e giàdel Comune di Grottaferrata, nel Lazio e del Comune di Vittoria, in Sicilia, il dottorgiunge ain seguito alle dimissioni di tredici consiglieri comunali, ...