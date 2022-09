Polla | lite in famiglia finisce nel sangue | figlio accoltella il padre

VesuvioLive : Polla, accoltella il padre durante una lite: fermato 30enne - Piergiulio58 : Polla, accoltella il padre durante lite in famiglia: arrestato 30enne. Il genitore è stato colpito da alcuni fenden… - ONDANEWSweb : Accoltella il padre durante una lite nella notte. Arrestato ragazzo di Polla - salernotoday : Lite familiare a Polla: 30enne accoltella il padre: arrestato - maximilianocot1 : RT @SkyTG24: Polla, accoltella il padre durante lite in famiglia: arrestato 30enne -

Accoltella il padre dopo unafamigliare . È quando accaduto a, nel Salernitano, dove un diverbio tra padre e figlio si poteva trasformare in tragedia. L'uomo, che è stato colpito da diversi fendenti, si trova ora in ......a, nel Salernitano. Ad avere la peggio il padre, che è stato colpito da alcuni fendenti ed ora è ricoverato presso l'ospedale pollese "Luigi Curto". L'uomo non è in pericolo di vita. La...Un litigio tra padre e figlio è finito a coltellate. La vicenda è avvenuta a Polla, in provincia di Salerno. Il genitore è stato colpito da alcuni fendenti e si trova ricoverato all’ospedale “Luigi Cu ...Una lite in famiglia, a Polla, fra padre e figlio che ha avuto un tragico epilogo. Il ragazzo, di 30 anni, ha accoltellato suo padre.