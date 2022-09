Politici su TikTok? La creator 19enne li gela: «Fate brutta figura: noi vi prendiamo per il cu*» – Il video (Di venerdì 2 settembre 2022) «Politici sparite da questo social, avete già Instagram e Facebook, qui non c’entrate niente, Fate brutta figura: pensate che la gente vi metta like perché vi supporta? No, è perché vi prendiamo tutti per il cu*o, carissimi». Emma Galeotti attacca lo sbarco dei Politici su TikTok con un video, diventato virale, in cui accusa di ipocrisia i candidati alle elezioni politiche. «Non siamo così stupidi che ci basta un video su TikTok per votarvi perché è l’unica cosa che conosciamo», dice Galeotti, 19 anni e oltre 693mila seguaci sulla piattaforma della Gen Z. Solo ieri, 1 settembre, sono arrivati su TikTok Silvio Berlusconi e Matteo Renzi con brevi video autoironici che tentano di ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 settembre 2022) «sparite da questo social, avete già Instagram e Facebook, qui non c’entrate niente,: pensate che la gente vi metta like perché vi supporta? No, è perché vitutti per il cu*o, carissimi». Emma Galeotti attacca lo sbarco deisucon un, diventato virale, in cui accusa di ipocrisia i candidati alle elezioni politiche. «Non siamo così stupidi che ci basta unsuper votarvi perché è l’unica cosa che conosciamo», dice Galeotti, 19 anni e oltre 693mila seguaci sulla piattaforma della Gen Z. Solo ieri, 1 settembre, sono arrivati suSilvio Berlusconi e Matteo Renzi con breviautoironici che tentano di ...

La7tv : #intanto La tiktoker attacca i politici sbarcati su TikTok per la campagna elettorale: 'Non siamo così stupidi' - Linkiesta : #TikTok e la giornata nazionale della disperazione giovanilista dei politici Zan inaugura il canale Pd vantandosi… - francescocosta : Oggi su Morning: i politici su TikTok come allo zoo; i tre scenari sul gas; le strane morti dei manager russi; i nu… - nicvaccani : RT @MarcoFattorini: «Non siamo così stupidi che ci basta vedere un video per votarvi. Se ci volete intrattenere ok, ma non perdete tempo».… - digimaw : RT @MarcoFattorini: «Non siamo così stupidi che ci basta vedere un video per votarvi. Se ci volete intrattenere ok, ma non perdete tempo».… -