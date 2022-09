Politici su Tik Tok, l’influencer Emma Galeotti li deride: “Like e commenti solo per prendervi per il cu*o” (Di venerdì 2 settembre 2022) La campagna elettorale si sposta su Tik Tok. I Politici, uno dopo l’altro, scendono in campo nel tentativo di conquistare il favore dei più giovani. Ma i ragazzi come reagiscono? Un’idea ce la si può fare osservando la reazione di Emma Galeotti, influencer 19enne che in un video smonta l’entusiasmo dei vari leader facendo capire loro che non c’è trippa per gatti. Stando alle parole di Emma i giovani non si sentono rappresentati né accattivati dai contenuti social dei Politici. “Se votate il mio partito vi do 10 euro sulla prepagata e potete usarli anche in droga, chiudo un occhio”, ironizza la Galeotti facendo il verso ai candidati per le prossime elezioni. Quindi l’attacco frontale: “A parte tutto, Politici davvero sparite da questo social avete Instagram e Fb, non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) La campagna elettorale si sposta su Tik Tok. I, uno dopo l’altro, scendono in campo nel tentativo di conquistare il favore dei più giovani. Ma i ragazzi come reagiscono? Un’idea ce la si può fare osservando la reazione di, influencer 19enne che in un video smonta l’entusiasmo dei vari leader facendo capire loro che non c’è trippa per gatti. Stando alle parole dii giovani non si sentono rappresentati né accattivati dai contenuti social dei. “Se votate il mio partito vi do 10 euro sulla prepagata e potete usarli anche in droga, chiudo un occhio”, ironizza lafacendo il verso ai candidati per le prossime elezioni. Quindi l’attacco frontale: “A parte tutto,davvero sparite da questo social avete Instagram e Fb, non ...

