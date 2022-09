Politica e pop corn – I giovani rispondono ai politici su TikTok

Leggi su formiche

(Di venerdì 2 settembre 2022) Cosa è successo nel corso della settimana nei social network? Sue popanalizziamo i tre episodi più gustosi della campagna elettorale, che come sappiamo ci sta regalando qualche perla. Partiamo con la notizia della settimana: lo sbarco dei principali leadersu. Ovviamente ne conosciamo le motivazioni e le possiamo intuire: la piattaforma cinese è popolata per la stragrande maggioranza dae quindi i leader provano a raggiungerli su questo canale. Il problema è che il linguaggio da adottare è molto particolare, probabilmente ci si è arrivati un po’ tardi e quindi le repliche e le reazioni deier possono essere riassunte con il video di unaer che commenta questa dinamica dicendo: non basta stare su ...