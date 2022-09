Politica agricola comune PAC 2023-2027 | la Commissione approva i primi piani strategici

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 2 settembre 2022) Il legame tra l’azione per il clima e la sicurezza alimentare è riconosciuto nell’accordo di Parigi ed integrato nella nuova legislazione per una(regolamento (UE) 2021/2115) e nella strategia “Dal produttore al consumatore” – Farm to Fork – (COM/2020/381 final), al fine di garantire un approvvigionamento alimentare sufficiente a prezzi accessibili per tutti i cittadini in qualsiasi situazione, in attesa di implementare e condurre la transizione verso sistemi alimentari sostenibili. Laeuropea ha presentato una proposta di riforma della(PAC) nel 2018, introducendo nuovi metodi di lavoro per modernizzare e semplificare ladell’UE. Il 2 dicembre 2021, a ...