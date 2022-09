Pioli: «Se ho avuto paura di perdere Leao? Siete fantastici, mettete in giro le voci e poi mi fate le domande…» (Di venerdì 2 settembre 2022) Alla vigilia di Milan-Inter, il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha presentato il derby in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. L’Inter è più forte? “Il campionato è molto equilibrato, ci sono tante squadre forti e che possono vincere; tante squadre che si sono rinforzate. È possibile che domani l’Inter schieri la stessa squadra dell’anno scorso, così come più o meno noi. Mi aspetto una partita vibrante, energica, di duelli”. Come arrivate al derby? “Non è importante come si arriva, ma come lo si gioca”. Chi è favorito domani? “Vedo una partita equilibrata e gli episodi potranno fare la differenza. Noi dovremmo avere la lucidità per uscire favoriti dagli episodi. Dobbiamo avere la nostra identità, portandola avanti nel corso della gara al di là di ciò che accade; ci stiamo lavorando: abbiamo le nostre idee e il nostro modo di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 settembre 2022) Alla vigilia di Milan-Inter, il tecnico rossonero, Stefano, ha presentato il derby in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. L’Inter è più forte? “Il campionato è molto equilibrato, ci sono tante squadre forti e che possono vincere; tante squadre che si sono rinforzate. È possibile che domani l’Inter schieri la stessa squadra dell’anno scorso, così come più o meno noi. Mi aspetto una partita vibrante, energica, di duelli”. Come arrivate al derby? “Non è importante come si arriva, ma come lo si gioca”. Chi è favorito domani? “Vedo una partita equilibrata e gli episodi potranno fare la differenza. Noi dovremmo avere la lucidità per uscire favoriti dagli episodi. Dobbiamo avere la nostra identità, portandola avanti nel corso della gara al di là di ciò che accade; ci stiamo lavorando: abbiamo le nostre idee e il nostro modo di ...

Un Milan diverso per Pioli dopo il mercato: 'Scelte dolorose. Qualcosa cambierò' Pioli parla anche di Rafael Leao: 'E' un giocatore molto importante ma si può essere pericolosi anche in altre maniere. Mercato Non ho mai avuto alcuna preoccupazione in merito ad una sua partenza. ... Inzaghi: "Ottimo mercato, ora voglio il derby" Pioli ha detto che il Milan attuale è la squadra più forte che ha mai allenato. Lei si sente di ... Negli ultimi due giorni ha avuto un'indisposizione e dovrò decidere se utilizzarlo o no. Idem in ... Milan News Pioli chiarissimo: "Leao Mai avuto paura di perderlo" Stefano Pioli, nel corso della conferenza stampa pre Derby, ha parlato di Rafael Leao che nelle ultime ore di mercato è stato al centro di chiacchiere per un possibile interessamento ... A mercato chiuso Pioli vuota il sacco su Rafael Leao Gli ultimi giorni di mercato hanno tenuto con il fiato sospeso i tifosi del Milan, in ansia per il possibile trasferimento di Rafael Leao. Il portoghese era finito nel mirino del Chelsea, disposto a s ...