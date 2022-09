Pioli 'ho conosciuto Cardinale, il Milan è in buone mani' (Di venerdì 2 settembre 2022) "La nuova proprietà? Saranno presenti a San Siro, incontreranno la squadra tra domani e dopodomani. Ho conosciuto Cardinale, ha grande passione ed entusiasmo. Elliott ha riportato il Milan ad essere ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022) "La nuova proprietà? Saranno presenti a San Siro, incontreranno la squadra tra doe dopodo. Ho, ha grande passione ed entusiasmo. Elliott ha riportato ilad essere ...

RadioSportiva : «Si affronteranno due squadre che si conoscono bene e che vogliono vincere». Così Pioli alla vigilia del derby di M… - infoitsport : Derby, Pioli: 'Dovremo lottare. Ho conosciuto Cardinale, siamo in buone mani' - Calciomerc : #Pioli in conferenza: “La nuova proprietà sarà presente domani. Ho conosciuto #Cardinale, ha tanto entusiasmo;… - ACMilanInside_ : #Pioli: 'So che saranno presenti domani, so che forse incontreranno la squadra. Ho conosciuto Cardinale, ha tanto e… - theMilanZone_ : ??#Pioli: 'Passaggio proprietà? So che saranno presenti domani e che incontreranno la squadra. Cardinale l'ho conosc… -