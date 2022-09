Piero Angela studente poco brillante | il preside del liceo D’Azeglio | “No | era scuola troppo rigida”

FulvioPaglia : “Arrivederci”, dice Piero Angela nell’ultima puntata di SuperQuark - SuperQuarkRai : La puntata finale di #Superquark si apre con “Gli ultimi ghiacciai” di Marco Visalberghi, un documentario fortement… - SuperQuarkRai : Il documentario-lascito di Piero Angela, andato in onda nell'ultima puntata di Superquark, per sensibilizzare sulla… - lacittanews : Di redazione Piero Angela rimandato nelle materie scientifiche che poi sono state al centro della s… - docdestu : @MagisterZatta @OfficialTozzi grandissimo Mario, anche io ho sempre pensato che Piero Angela fosse un vecchio rinco… -

Per il 30 settembre è previsto l'esordio su Rai 3 di Superquark Prepararsi al futuro , ultimo lascito di. Sabato 1° ottobre via a Il Provinciale e Linea Verde Explora su Rai 1, a Cook ...... ae ai fratelli Cervi. "La memoria è una catena da non spezzare mai " ha sottolineato il primo cittadino - , ricordare significa conoscere ciò che è stato e sapere è necessario, specie ...Dopo la pausa estiva, il 2 e 3 settembre riprenderanno gli appuntamenti all’insegna della cultura e della musica al Festival “Una Storia d’Umanità” della ...Giorgio Simonelli, professore di Teoria e Tecnica della Comunicazioni sociali dell'Università Cattolica di Milano, a tutto campo sullo sbarco dei politici su TikTok e sull'utilizzo dei social network ...