Piazza Affari: brillante l'andamento di Tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022) Lo scenario tecnico di Tiscali mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,6137 Euro con area di resistenza individuata a quota 0,6281. La figura ribassista suggerisce la ... Leggi su finanza.lastampa (Di venerdì 2 settembre 2022) Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,6137 Euro con area di resistenza individuata a quota 0,6281. La figura ribassista suggerisce la ...

MKT_INS : Il #FtseMib di Milano avanza dello 0,6% in area 21.430 punti, in recupero come il #Dax di Francoforte (+1%), il… - InvestimentiBNP : Borsa Italiana: il FTSE Mib apre a +0,58% Il principale indice di Piazza Affari apre la seduta odierna in leggero… - cavicchioli : RT @classcnbc: MERCATI UE, AVVIO ????+0,4% ????+0,4% ????+1,1% ????+0,2% Piazza Affari: Banca Mediolanum la migliore (+2,1%) #Spread: leggero ca… - classcnbc : MERCATI UE, AVVIO ????+0,4% ????+0,4% ????+1,1% ????+0,2% Piazza Affari: Banca Mediolanum la migliore (+2,1%) #Spread: l… - TommyBrain : OGGI IN BORSA, 30 agosto 2022 | Piazza Affari fallisce il rimbalzo' -