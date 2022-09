Piatek mette l’Empoli nel mirino | «Ci vediamo lunedì»

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 2 settembre 2022) di Marco De Martino SALERNO – 88 gol e 20 assist in 262 presenze tra serie A, Bundesliga,?Ekstraklasa e Fortuna 1 Liga (le due leghe maggiori polacche), 17 reti in 22 gare nelle Coppe nazionali di Italia, Germania e Polonia, 10 marcature in 23 gettoni con la casacca biancorossa della Polonia: i numeri parlano chiaro per Krysztof, nuovo attaccante della Salernitana che, dopo l’esordio in tribuna al Dall’Ara, ieri ha messo per la prima volta piede sul campo d’allenamento indossando la casacca granata (nella foto ussalernitana1919.it). Il bomber ex di Genoa, Milan, Fiorentina ed Herta Berlino ha espresso, al sito ufficiale ed ai canali social del club granata, le prime impressioni da calciatore della Salernitana: «Sono molto carico, molto contento di essere qui. Penso -ha detto- che possiamo fare grandi cose insieme,...