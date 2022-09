Piantagione di cannabis nascosta in un capannone | lunedì il rito abbreviato per tre sanniti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Erano finiti nei guai a metà ottobre del 2021 in un’operazione antidroga condotta a Frasso Telesino dalla Guardia di Finanza di Solopaca., 5 settembre, ci sarà ilper Giovanni Rosiello, 59enne di Frasso Telesino, Giuliano Caputo, 51 anni, e Aldo Truocchio, 52 anni, di Sant’Agata de’ Goti. I tre imputati, difesi dagli avvocati Ettore Marcarelli e Alessandro Della Ratta, furono beccati dai militari in un terreno, dove avevano estirpato 40 piante di canapa indiana, aventi un peso di 24 chilogrammi, che avevano successivamente riposto in alcuni sacchi poi sistemati a bordo di una Seat Ibiza. A casa di Rosiello poi, in un, i militari trovarono 51 chili di marijuana già essiccata. Per questo motivo i tre furono sottoposti alla misura cautelare dei ...