Piana degli Albanesi: Giuseppe Puglia è il quinto assessore (Di venerdì 2 settembre 2022) Piana degli Albanesi – Ieri primo settembre é stato nominato il nuovo quinto assessore del comune di Piana degli Albanesi Giuseppe Puglia, che si aggiunge al Vicesindaco Simona Scalia ed agli Assessori Nicolò Benfante, Giuseppe Carbone e Morena Picone. A Giuseppe Puglia sono state affidate le deleghe: Associazioni e politiche giovanili, politiche comunitarie, servizio civile, comunicazione, impiantistica sportiva, protezione civile. Il sindaco Petta ha dichiarato: “Siamo certi che porterà avanti il nuovo incarico con competenza e dedizione, con l’auspicio di un sereno e proficuo lavoro sinergico in linea con obiettivi e finalità comuni e per il bene del nostro ... Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 2 settembre 2022)– Ieri primo settembre é stato nominato il nuovodel comune di, che si aggiunge al Vicesindaco Simona Scalia ed agli Assessori Nicolò Benfante,Carbone e Morena Picone. Asono state affidate le deleghe: Associazioni e politiche giovanili, politiche comunitarie, servizio civile, comunicazione, impiantistica sportiva, protezione civile. Il sindaco Petta ha dichiarato: “Siamo certi che porterà avanti il nuovo incarico con competenza e dedizione, con l’auspicio di un sereno e proficuo lavoro sinergico in linea con obiettivi e finalità comuni e per il bene del nostro ...

