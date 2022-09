Perché la Germania manda navi nell’Indo Pacifico (Di venerdì 2 settembre 2022) Il capo della Difesa tedesca ha detto a Reuters che la Germania amplierà la propria presenza militare nell’Indo-Pacifico inviando più navi da guerra e unendosi a esercitazioni con Paesi alleati mentre tiene d’occhio l'”enorme” accumulo delle forze armate cinesi. Il generale Eberhard Zorn ha spiegato che la Bundeswehr prevede di inviare truppe per partecipare a esercitazioni in Australia l’anno prossimo, mentre la marina militare invierà una flotta di diverse altre navi nella regione nel 2024. “È così che vogliamo consolidare la nostra presenza nella regione”, ha detto il generale. La Germania è stata storicamente più timida nella sua politica di sicurezza rispetto ad altri grandi alleati europei come la Francia e il Regno Unito. A monte, la causa di questa postura sta nel ruolo tedesco ... Leggi su formiche (Di venerdì 2 settembre 2022) Il capo della Difesa tedesca ha detto a Reuters che laamplierà la propria presenza militareinviando piùda guerra e unendosi a esercitazioni con Paesi alleati mentre tiene d’occhio l'”enorme” accumulo delle forze armate cinesi. Il generale Eberhard Zorn ha spiegato che la Bundeswehr prevede di inviare truppe per partecipare a esercitazioni in Australia l’anno prossimo, mentre la marina militare invierà una flotta di diverse altrenella regione nel 2024. “È così che vogliamo consolidare la nostra presenza nella regione”, ha detto il generale. Laè stata storicamente più timida nella sua politica di sicurezza rispetto ad altri grandi alleati europei come la Francia e il Regno Unito. A monte, la causa di questa postura sta nel ruolo tedesco ...

