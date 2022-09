Perché investire nel welfare aziendale? (Di venerdì 2 settembre 2022) Il welfare aziendale consente alle imprese di aumentare il benessere e, come diretta conseguenza, la produttività del team di lavoro. Per le imprese oggi più che mai risulta fondamentale creare all’interno dei luoghi di lavoro ambienti sereni ed equilibrati, in cui i dipendenti possano non solo sentirsi a proprio agio, ma anche apprezzati. Il punto focale dei piani di welfare può essere identificato proprio nel riconoscimento del valore del capitale umano, il quale viene premiato attraverso benefit e sostegni di vario genere. Per sapere come funziona il welfare aziendale nel dettaglio, potete consultare diversi interessanti articoli online; di seguito cercheremo invece di capire Perché è conveniente sia per le aziende sia per i dipendenti. welfare ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 settembre 2022) Ilconsente alle imprese di aumentare il benessere e, come diretta conseguenza, la produttività del team di lavoro. Per le imprese oggi più che mai risulta fondamentale creare all’interno dei luoghi di lavoro ambienti sereni ed equilibrati, in cui i dipendenti possano non solo sentirsi a proprio agio, ma anche apprezzati. Il punto focale dei piani dipuò essere identificato proprio nel riconoscimento del valore del capitale umano, il quale viene premiato attraverso benefit e sostegni di vario genere. Per sapere come funziona ilnel dettaglio, potete consultare diversi interessanti articoli online; di seguito cercheremo invece di capireè conveniente sia per le aziende sia per i dipendenti....

