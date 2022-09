Per il Fair Play Finanziario la UEFA multa Inter, Milan, Roma e Juventus (Di venerdì 2 settembre 2022) AGI - La Prima Sezione dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club (CFCB), presieduta da Sunil Gulati, ha riscontrato che AC Milan (ITA), AS Monaco (FRA), AS Roma (ITA), Beikta JK (TUR), FC Internazionale Milano (ITA), Juventus (ITA), Olympique de Marseille (FRA) e Paris Saint-Germain (FRA) non hanno rispettato il requisito di pareggio di bilancio. L'analisi ha riguardato gli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Gli esercizi 2020 e 2021 sono stati oggetto delle misure di emergenza Covid, volte a neutralizzare gli effetti negativi della pandemia. In base a queste misure, gli esercizi finanziari 2020 e 2021 sono stati valutati come un unico periodo; inoltre, ai club sono stati concessi aggiustamenti specifici per il covid-19 e per calcolare la media del deficit combinato del 2020 e del 2021. Settlement ... Leggi su agi (Di venerdì 2 settembre 2022) AGI - La Prima Sezione dell'Organo di Controllodei Club (CFCB), presieduta da Sunil Gulati, ha riscontrato che AC(ITA), AS Monaco (FRA), AS Roma (ITA), Beikta JK (TUR), FCnazionaleo (ITA), Juventus (ITA), Olympique de Marseille (FRA) e Paris Saint-Germain (FRA) non hanno rispettato il requisito di pareggio di bilancio. L'analisi ha riguardato gli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Gli esercizi 2020 e 2021 sono stati oggetto delle misure di emergenza Covid, volte a neutralizzare gli effetti negativi della pandemia. In base a queste misure, gli esercizi finanziari 2020 e 2021 sono stati valutati come un unico periodo; inoltre, ai club sono stati concessi aggiustamenti specifici per il covid-19 e per calcolare la media del deficit combinato del 2020 e del 2021. Settlement ...

