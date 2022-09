Per evitare di girare tutti gli store della città alla ricerca dei punti vendita più economici, Altroconsumo ha stilato la classifica di quelli più convenienti (Di venerdì 2 settembre 2022) In tempi di inflazione elevata e di bollette salate, per cittadini e famiglie è diventato davvero molto complicato far quadrare i conti. Fare la spesa è diventato molto costoso oggi, visto che per riempire il carrello ci vuole quasi il doppio di prima. E così ogni giorno è un saltellare da un supermercato all’altro alla ricerca dell’offerta, del sottocosto, delle promozioni per riuscire a risparmiare qualcosa. X ... Leggi su iodonna (Di venerdì 2 settembre 2022) In tempi di inflazione elevata e di bollette salate, per cittadini e famiglie è diventato davvero molto complicato far quadrare i conti. Fare la spesa è diventato molto costoso oggi, visto che per riempire il carrello ci vuole quasi il doppio di prima. E così ogni giorno è un saltellare da un supermercato all’altrodell’offerta, del sottocosto, delle promozioni per riuscire a risparmiare qualcosa. X ...

_Nico_Piro_ : Mi chiedo perchè in ???? ci continuiamo ad illudere che con il biglietto si possa portare in pari un servizio pubblic… - antoguerrera : Nella crisi energetica, 'si potrebbe essere tentati di evitare il confronto. Ma l'unico modo per sconfiggere un bul… - ricpuglisi : Per evitare le mascherine a scuola, è obbligatorio non avere Roberto Speranza come ministro della salute, dunque è… - ju_and_the_cats : @JediPerLItalia Io aspetto a guardarlo...vedo che ne pensate voi, poi mi regolo. Già i film m'hanno fatto arrampica… - sardonico1974 : @sardum @laMasthra Si, comodissimo anche solo per evitare perforarmi le dita 5 volte al giorno. ???? -

Charlene di Monaco torna in pubblico, Alberto sempre più tormentato Anche se più recentemente si è diffusa l'indiscrezione secondo cui la Principessa sarebbe incinta e per evitare di mostrare le forme arrotondate che confermerebbero la gravidanza, se ne sta rinchiusa ... Zaporizhzhia, 'centrale nucleare danneggiata'/ Grossi (Aiea) 'Sono preoccupato' Così potrebbe fornire aggiornamenti sulle condizioni della centrale ma anche evitare bombardamenti reciproci tra russi e ucraini che a volte finiscono per colpire anche l'impianto. L'agenzia vorrebbe ... Gran prezzo per l'incisore laser Two Trees: offerta lampo per tutti gli amanti del fai-da-te L'incisore laser Two Trees TOTEM S è attualmente in sconto su Cafago, al prezzo più basso mai segnalato nelle nostre pagine. Ecco tutti i dettagli della promozione ... Tra rivoluzione e "miracolo": Iervolino completa il capolavoro in 9 mesi Una mortificante esclusione evitata in extremis, una salvezza miracolosa a suon di investimenti quando ad aprile si era a -12, tifosi finalmente protagonisti principali e non semplici ... Anche se più recentemente si è diffusa l'indiscrezione secondo cui la Principessa sarebbe incinta edi mostrare le forme arrotondate che confermerebbero la gravidanza, se ne sta rinchiusa ...Così potrebbe fornire aggiornamenti sulle condizioni della centrale ma anchebombardamenti reciproci tra russi e ucraini che a volte finisconocolpire anche l'impianto. L'agenzia vorrebbe ...L'incisore laser Two Trees TOTEM S è attualmente in sconto su Cafago, al prezzo più basso mai segnalato nelle nostre pagine. Ecco tutti i dettagli della promozione ...Una mortificante esclusione evitata in extremis, una salvezza miracolosa a suon di investimenti quando ad aprile si era a -12, tifosi finalmente protagonisti principali e non semplici ...