Peltola la nativa toglie l’Alaska a Trump. Inizia la rimonta Dem (Di venerdì 2 settembre 2022) Mary Peltola, una nativa American della tribù Yup’ik, le cui terre ancestrali si affacciano sul mare di Bering, sarà la nuova rappresentante dell’Alaska al Congresso. Peltola ha battuto due rivali L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 2 settembre 2022) Mary, unaAmerican della tribù Yup’ik, le cui terre ancestrali si affacciano sul mare di Bering, sarà la nuova rappresentante delal Congresso.ha battuto due rivali L'articolo proviene da il manifesto.

cettinanicotina : RT @Daniele_Manca: Sarah Palin sconfitta a sorpresa al seggio per l’Alaska, eletta Peltola. La ex governatrice, repubblicana sostenuta da T… - CassandraBiBa : RT @mefabriziogatti: Mary Peltola, nativa dell'Alaska, che sconfigge Sarah Palin e si aggiudica un seggio al Congresso. Senti che bella mus… - norditalia2020 : RT @putino: La vittoria di Peltola è un grande sconvolgimento politico per uno Stato che ha votato a favore dell'ex presidente Trump con 10… - Destradipopolo : #MaryPeltola, LA NATIVA AMERICANA CHE HA SCONFITTO LA TRUMPIANA #SarahPalin IN ALASKA E’ LA PRIMA DEMOCRATICA DELL’… - Caramel89409333 : RT @HSkelsen: Mary Peltola è la prima donna nativa dell'Alaska eletta al Congresso, in uno stato dove Trump aveva vinto con 10 punti %. htt… -