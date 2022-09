Pazzesco! Il Paradiso delle Signore: protagonista assoluto lascia la serie? (Di venerdì 2 settembre 2022) Il pubblico è rimasto sorpreso dall’indiscrezione Alessandro Tersigni, che interpreta Vittorio Conti nella serie, potrebbe assentarsi per un po’, lasciando in stand-by il suo personaggio. Il motivo è legato ad un altro impegno professionale. Come di consueto si sta creando una grande attesa per l’inizio L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Il pubblico è rimasto sorpreso dall’indiscrezione Alessandro Tersigni, che interpreta Vittorio Conti nella, potrebbe assentarsi per un po’,ndo in stand-by il suo personaggio. Il motivo è legato ad un altro impegno professionale. Come di consueto si sta creando una grande attesa per l’inizio L'articolo proviene da Inews24.it.

AngeloR54671811 : RT @pzzskA: DIO SANTISSIMO SONO APPENA ASCESA AL PARADISO GRAZIE A MENGONI TU SEI QUALCOSA DI ASSOLUTAMENTE ULTRATERRENO NON ME NE CAPACITO… - tapiocaelola : RT @amicaflsnv: marco mengoni é sempre pazzesco ma sapete cosa sarebbe ancora più pazzesco se ci fosse giulia con lui a ballare sul palco l… - KrisBigstone : RT @pzzskA: DIO SANTISSIMO SONO APPENA ASCESA AL PARADISO GRAZIE A MENGONI TU SEI QUALCOSA DI ASSOLUTAMENTE ULTRATERRENO NON ME NE CAPACITO… - Obi1K2 : RT @pzzskA: DIO SANTISSIMO SONO APPENA ASCESA AL PARADISO GRAZIE A MENGONI TU SEI QUALCOSA DI ASSOLUTAMENTE ULTRATERRENO NON ME NE CAPACITO… - Occe64 : RT @pzzskA: DIO SANTISSIMO SONO APPENA ASCESA AL PARADISO GRAZIE A MENGONI TU SEI QUALCOSA DI ASSOLUTAMENTE ULTRATERRENO NON ME NE CAPACITO… -