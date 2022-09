Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Ostrava 2022: Nikolaj Memola conquista il secondo posto. Missione compiuta per l’azzurro (Di venerdì 2 settembre 2022) Missione compiuta. Nikolaj Memola ha conquistato la seconda posizione nella seconda tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2022-2023 di Pattinaggio artistico, evento in scena questa settimana in quel di Ostrava, in Repubblica Ceca. l’azzurro, quarto dopo il segmento più breve, ha messo il turbo nel libero, centrando a pieno l’obiettivo della vigilia. L’allievo di Olga Romanova, seppur commettendo alcune imprecisioni, è riuscito nell’impresa confezionando un programma composto da due tripli axel (di cui il primo combinato con euler/triplo salchow) e due tripli lutz (assegnati con la chiamata di filo d’entrata non chiaro), uno agganciato al triplo ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022)hato la seconda posizione nella seconda tappa del circuito ISU-2023 di, evento in scena questa settimana in quel di, in Repubblica Ceca., quarto dopo il segmento più breve, ha messo il turbo nel libero, centrando a pieno l’obiettivo della vigilia. L’allievo di Olga Romanova, seppur commettendo alcune imprecisioni, è riuscito nell’impresa confezionando un programma comda due tripli axel (di cui il primo combinato con euler/triplo salchow) e due tripli lutz (assegnati con la chiamata di filo d’entrata non chiaro), uno agganciato al triplo ...

